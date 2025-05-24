شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: تعديلات قانون المجلس متميزة وتحقق التمثيل العادل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مشروع متميز، وتابع: أصبحنا جميعا في معادلة عادلة مفهومة، والمواطن بذلك يكون فاهم، ويستوعب أنه ممكن كل خمس سنوات يجد تغييرات في الدوائر وتمثلها بالمقاعد، لأن التركيبة السكانية تتغير والعملية الحسابية تتغير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتابع الخولي: أشكر النائب عبد الهادي القصبي على مشروع القانون والنواب الذين تضامنوا معه في مشروع القانون من النواب ممثلي الأحزاب المختلفة، فإنه يمثل أرقاما عادلة وتمثيل عادل ومتوازن.