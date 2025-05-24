شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: شائعات وأكاذيب "الإرهابية" لن تصمد أمام وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تصاعد حجم الشائعات التي تبثها اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في الآونة الأخيرة، والتي تسعى عبر حملات موجهة إلى إثارة الرأي العام المصري والتشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية تستهدف محاولة خلق مناخ من التشويش والاضطراب.

وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه الحملات، التي تعتمد على تزييف الوقائع وتحريف الحقائق، تأتي ضمن محاولات مستميتة لاستغلال أي ظرف طارئ أو حادث عرضي من أجل تضخيمه وتوظيفه سياسياً ضد الدولة، في محاولة لضرب الاستقرار وزرع بذور الفتنة بين صفوف المواطنين.

ولفت إلى وجود غرفة عمليات إلكترونية إرهابية تعمل بشكل ممنهج لبث رسائل مغرضة تستهدف نشر الإحباط والتشكيك في جدوى ما تحققه الدولة من إنجازات، خاصة في ظل ما يشهده الداخل المصري من إصلاحات في البنية التحتية وإقامة مشروعات قومية كبرى تسير على قدم وساق من شأنها الدفاع بالدولة إلى الأمام وتوفير حياة كريمة للمصريين، مؤكدا أن وعى المصريين هو حائط الصد الأول ضد تلك الاشاعات.

وأوضح أن هذه المحاولات تصطدم بواقع مختلف، يتمثل في وعي شعبي متنامٍ، وخبرة تراكمية لدى المواطن في التمييز بين المعلومة الموثوقة والدعاية المضللة، مشدداً على أن شائعات وأكاذيب "الإرهابية" لن تصمد أمام وعي المصريين والإرادة السياسية الصادقة .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرد على هذه الأكاذيب لا يكون فقط بالتكذيب أو النفي، بل يتجسد في استمرار الدولة في مسارها التنموي، وفي تحصين وعي المواطنين عبر الإعلام الوطني المسؤول والمصارحة بالحقائق.