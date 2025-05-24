أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ "المركز ليس امتيازًا بل مسؤولية لخدمة البلدة"، مشددًا على أهمية هذا المفهوم في العمل العام.
وفي تصريح له من سراي النبطية، أكد الرئيس عون إنّ أبناء الجنوب مصمّمون على إجراء الانتخابات رغم الاعتداءات التي يتعرضون لها، مشيرًا إلى إرادتهم الراسخة في ممارسة حقهم الديمقراطي.
وهنأ عون من فاز بالتزكية، متمنيًا التوفيق لكل من سيفوز في ختام هذا اليوم الانتخابي. كما عبّر عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة إعادة إعمار الجنوب، ونهاية المأساة والدمار والحروب التي عانى منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون من سراي النبطية: نأمل ان تشهد الأيام المقبلة إعادة اعمار الجنوب ونهاية المأساة والدمار والحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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