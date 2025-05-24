أفادت قناة الجديد بأن "المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت "أ.ح." ، المرشح لرئاسة بلدية الميدان قضاء جزين، بجرم الرشوة، وذلك بعد توافر تسجيلات صوتية تثبت سعيه لشراء أصوات انتخابية من أحد المرشحين على اللائحة المقابلة "س. ح.". وتواصل المديرية العمل على توقيف شخص ممول خارج منطقة الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: توقيف مرشح لرئاسة بلدية الميدان في جزين بجرم الرشوة ومحاولات لشراء أصوات انتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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