وصول الرئيس عون الى سراي النبطية للاطلاع على اجواء العملية الانتخابية في المرحلة الاخيرة

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى سراي النبطية للاطلاع على اجواء العملية الانتخابية في المرحلة الاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية.

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