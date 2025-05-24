وزارة الخارجية السورية ترحب بقرار أميركا إعفاء البلاد من العقوبات

رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي إعفاء سوريا من العقوبات المفروضة عليها، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.