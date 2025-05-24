انطلاق العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في صيدا

انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم العمليةُ الانتخابيةُ البلديةُ والاختياريةُ في مدينة صيدا، وذلك في مرحلتها الرابعة والأخيرة، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لضمان حسن سيرها ونجاحها في هذا اليوم الطويل، الذي يستمر فيه الاقتراع حتى الساعة السابعة مساءً.
وقد اتخذ الجيش اللبناني إجراءاتٍ أمنيةً في شوارع المدينة وساحاتها، وسيَّر دورياته، بينما تولّى عناصر قوى الأمن الداخلي التدابير الأمنية عند مداخل مراكز الاقتراع. وأشرف رؤساء الأقلام، بحضور مندوبي اللوائح المتنافسة، على الاقتراع داخل المراكز وفق الآلية المعتمدة في السرية والاختيار وراء العازل.
وتشهد مدينة صيدا واحدةً من أشرس المعارك الانتخابية بين ست لوائح متنافسة، هي: "سوا لصيدا" برئاسة المهندس مصطفى حجازي، "نبض صيدا" برئاسة المهندس محمد دندشلي، "صيدا بدها ونحنا قدها" برئاسة الصيدلي عمر مرجان، "صيدا بتستاهل" وهي غير مكتملة ومؤلفة من 16 مرشحاً ومدعومة من "الجماعة الإسلامية"، "صيدا تستحق" برئاسة المهندس مازن البزري، وهي مؤلفة من 7 مرشحين، ولائحة "رئيس عالي جبينك يا لبنان" برئاسة أحمد جرادي.
ويبلغ عدد الناخبين في صيدا نحو 70 ألف ناخب، يتوزعون على 13 حياً من أحياء المدينة، وسيدلون بأصواتهم في 13 مركز اقتراع في مختلف أنحاء المدينة، وفق قيودهم. ويشكّل الناخبون السنّة 86% أي نحو 59,423 ناخباً، والشيعة 9% أي نحو 6,392 ناخباً، والمسيحيون 5% أي نحو 3,660 ناخباً.
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