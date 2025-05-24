"النشرة": انطلاق عملية الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الاخيرة في صور

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "انطلقت عملية الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الاخيرة في محافظة الجنوب وتحديدا في قضاء صور حيث فتحت صناديق الاقتراع في الاماكن التي حددتها وزارة الداخلية وتسير العملية وسط اجراءات امنية مشددة وفرها الجيش اللبناني خارج اماكن توزيع الاقلام كما قوى الامن الداخلي ورؤساء الاقلام داخل هذه المدارس التي لم تسجل اي اشكال امني او اداري".

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