اشار الرئيس جوزاف عون في تصريح له من سرايا صيدا خلال فتح صناديق الاقتراع في الجولة الاخيرة من الانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية، الى انه بعد مرور 25 عاما على تحرير الجنوب للأسف الجرح لا يزال ينزف، وأنا أحيي أهالي الشهداء.
وأثنى الرئيس عون على العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة كما على جهود وزيري الداخليّة والدفاع. وأردف "أدعو الجميع إلى التصويت فالانتخابات ليست سياسيّة إنّما إنمائيّة، وعلى المواطن أن يصوّت لمن سيساهم في إنماء بلدته وإعادة الإعمار".
وشدد على ان انتخابات الجنوب على الرغم من الدمار دليل على ان إرادة الحياة أقوى من الموت.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون من سرايا صيدا: انتخابات الجنوب على الرغم من الدمار دليل على ان إرادة الحياة أقوى من الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.