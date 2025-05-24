الرئيس عون من سرايا صيدا: انتخابات الجنوب على الرغم من الدمار دليل على ان إرادة الحياة أقوى من الموت

اشار الرئيس جوزاف عون في تصريح له من سرايا صيدا خلال فتح صناديق الاقتراع في الجولة الاخيرة من الانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية، الى انه بعد مرور 25 عاما على تحرير الجنوب للأسف الجرح لا يزال ينزف، وأنا أحيي أهالي الشهداء.

وأثنى الرئيس عون على العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة كما على جهود وزيري الداخليّة والدفاع. وأردف "أدعو الجميع إلى التصويت فالانتخابات ليست سياسيّة إنّما إنمائيّة، وعلى المواطن أن يصوّت لمن سيساهم في إنماء بلدته وإعادة الإعمار".

وشدد على ان انتخابات الجنوب على الرغم من الدمار دليل على ان إرادة الحياة أقوى من الموت.