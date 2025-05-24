انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم السبت المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، للجيش وقوى الأمن الداخلي، داخل وخارج مراكز الاقتراع وعلى الطرق العامة والفرعية المؤدية الى هذه المراكز.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح صناديق الاقتراع في المرحلة الاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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