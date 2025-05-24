وصول رئيس الجمهورية إلى سراي صيدا قبيل انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سراي صيدا قبيل انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، حيث تفقّد غرفة العمليات في سراي صيدا.
وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بان رئيس الجمهورية ووزيرا الداخلية والدفاع وصلوا الى سراي صيدا الحكومي حيث عقد الرئيس اجتماعا مع محافظ الجنوب منصور ضو لتفقد العملية الانتخابية في مرحلتها الرابعة والاخيرة.
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