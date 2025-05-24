النشرة: فوز 16 بلدية في قضاء صيدا بالتزكية

انتهت المهلة الاخيرة لانسحاب المرشحين من السباق الانتخابي البلدي والاختياري منتصف ليل أمس الجمعة بفوز 16 بلدية من أصل 48 بالتزكية، وسلمت محافظة الجنوب ما يقارب الـ 5700 تصريح إلى مندوبي المرشحين لزوم العملية الانتخابية وايذانا بجهوزيتها لمواكبة الانتخابات البلدية.
واعلنت المحافظة في بيان "تفعيل غرف عملياتها على مستوى صيدا صور وجزين ووضع أرقام هواتف ثابتة ومتجولة بتصرف المواطنين بهدف تلبية استفساراتهم وتلقي شكاويهم والعمل على معالجتها". `
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