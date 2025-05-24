شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات اللجنة الوزارية للإشراف العام على شؤون الحج والان مع تفاصيل الخبر

نص المُشرع في قانون 84 لسنة 2022 المعنى بشؤون تنظيم الحج في مادته "4" بتشكيل بعثة بقرار من السلطة المختصة ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الحج، وترفع توصياتها الرئيس الجمهورية.

وأكد فى المادة "5" على تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزرا وعضوية الوزراء المعنيين بشئون الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والطيران المدنى، والنقل والقوى العاملة . ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء . وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به . ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات في الداخل والخارج .

أما المادة "6" فنصت على اختصاص تلك اللجنة الوزارية كما يلى:

تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص :

1- وضع الخطة الشاملة السياسة الحج

2- وضع ضوابط اختبار الحجاج .

3- تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويا.

4- اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج .

5- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية .

