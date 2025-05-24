ترامب: على بريطانيا التخلص من طواحين الرياح القبيحة والتنقيب عن النفط

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة المتحدة على التخلص من “طواحين الرياح القبيحة” وتقديم حوافز للتنقيب عن النفط في بحر الشمال.
واوضح الرئيس الأمريكي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “يسير بشكل جيد”. لكن ترامب قال إن المملكة المتحدة يمكن أن “تخفض بشكل كبير” تكاليف الطاقة من خلال التنقيب عن النفط في بحر الشمال واقترح أبردين كمركز.
واردف إن “اتفاقنا الذي تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة يسير بشكل جيد للجميع”.
ومنح الاتفاق المملكة المتحدة إعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والصلب مقابل منح الصناعة الزراعية الأميركية وصولا أكبر إلى الأسواق البريطانية.
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