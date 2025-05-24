اعتقال المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا في فنزويلا قبيل الانتخابات العامة

أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو اعتقال المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا بتهمة التآمر لتقويض الانتخابات التشريعية والإقليمية المقرر إجراؤها الأحد والتي تعهدت المعارضة بمقاطعتها.

وربط كابيلو بين اعتقال غوانيبا وما وصفته الحكومة بمؤامرة فاشلة من قبل مرتزقة أجانب لتخريب الانتخابات التي تجري الأحد لاختيار أعضاء البرلمان و24 حاكم ولاية.

واوضح كابيلو في التلفزيون الرسمي إن غوانيبا “أحد قادة هذه الشبكة الإرهابية”، مضيفا أنه “تم ضبط أربعة هواتف وجهاز كمبيوتر محمول. المخطط موجود فيه”.

وتابع أن 70 شخصا آخرين تم اعتقالهم أيضا فيما يتعلق بالمؤامرة المزعومة، بينهم مواطنون من الإكوادور والأرجنتين وألمانيا وصربيا و”عدد قليل” من المواطنين الباكستانيين.

ويأتي اعتقال غوانيبا، عضو البرلمان السابق البالغ 60 عاما والحليف المقرب من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، وسط تصاعد التوترات قبل الانتخابات التي ستُجرى الأحد.

ودعت ماتشادو الناخبين إلى مقاطعة هذه الانتخابات بعد 10 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها واتهمت الرئيس اليساري نيكولاس مادورو بتزويرها.

وغوانيبا مثل ماتشادو كان يعيش متواريا منذ الانتخابات الرئاسية.