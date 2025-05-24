نفوق عدد من الأبقار والأغنام في عكار العتيقة والأسباب مجهولة

ناشد مختار عكار العتيقة محمد عبدو، "المسؤولين ووزارة الزراعة وكل المعنيين التدخل سريعا وإرسال خبراء للكشف على الماشية في البلدة، بعد نفوق عدد من الأبقار والاغنام بوتيرة يومية لأسباب مجهولة، حيث يتكبد المزارعون ومربو الأبقار والاغنام خسائر فادحة نتيجة ما يصيب مواشيهم.
ولفت عبدو إلى وجود ذعر لدى الاهالي، من توسع هذه الحال غير المعروفة هل هي نتيجة وباء أم أن ثمة سببا آخر لنفوق الماشية.
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