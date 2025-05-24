فوز لوائح "التنمية والوفاء" في 70 بلدية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون

أعلنت الماكينة الانتخابية في حزب الله، عن فوز لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية في 70 بلدية في منطقة جبل عامل الأولى، في إشارة إلى أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل.

وفي وقت سابق من اليوم شهدت الطريق من بيروت باتجاه محافظتي الجنوب والنبطية حركة مرور كثيفة وخانقة.

ويأتي ذلك مع توجه الأهالي إلى الجنوب استعدادًا للاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظتين السبت 24 أيار.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجية، في بيان، عن "المباشرة بالتدابير الأمنية الاستثنائية المتخذة لحفظ أمن عملية الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن نطاق محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية".