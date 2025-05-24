الشرطة الألمانية: لا مؤشر إلى "دافع سياسي" وراء هجوم هامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية، عن عدم وجود مؤشر إلى دافع سياسي وراء الهجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، والذي يشتبه بأن امرأة نفذته.

وكان قد جُرح 12 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وجاء في منشور لشرطة هامبورغ بأنّه "وفق المعلومات الأولية، جرح شخص عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية"، في حين أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء وكالة فرانس برس بأن حياة بعض الجرحى بخطر.