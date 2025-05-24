"سكاي نيوز عربية" عن مصادر سورية: محافظ السويداء قدم استقالته بعد أيام من احتجازه في مكتبه

قدم محافظ السويداء مصطفى البكور استقالته من منصبه، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر سورية في دمشق.

وتأتي استقالة البكور بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل مسلحين داخل مكتبه في مبنى المحافظة، الاربعاء.

والأربعاء قالت وزارة الإعلام السورية إن مجموعة مسلحة احتجزت محافظ السويداء لفترة وجيزة في مبنى المحافظة، وطالبت بالإفراج عن سجين في دمشق.

وذكرت الوزارة أن مسلحين اقتحموا المبنى الحكومي تحت تهديد السلاح، وأغلقوا أبوابه واحتجزوا البكور مع موظفين ورجال أمن.

وفي وقت لاحق أُطلق سراح السجين، الذي سبقت إدانته بسرقة عدد من المركبات، وذلك "حفاظا على سلامة الرهائن".

وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة.