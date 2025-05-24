فوز لوائح "التنمية والوفاء" في 65 بلدية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون حتى الساعة

أعلنت الماكينة الانتخابية في حزب الله، عن فوز 65 بلدية من أصل 109 بلديات تترشح فيها لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية في منطقة جبل عامل الأولى، في إشارة إلى أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل، وذلك حتى الساعة 11 من مساء الجمعة.

وكانت قد شهدت الطريق من بيروت باتجاه محافظتي الجنوب والنبطية حركة مرور كثيفة وخانقة.

ويأتي ذلك مع توجه الأهالي إلى الجنوب استعدادًا للاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظتين غدًا السبت 24 أيار.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجية، في بيان، عن "المباشرة بالتدابير الأمنية الاستثنائية المتخذة لحفظ أمن عملية الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن نطاق محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية".

وكانت قد باشرت دوريات أمن الدولة بتنفيذ التدابير الأمنية حول مراكز الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية، من خلال تكثيف نقاط المراقبة وتسيير الدوريات، وذلك في إطار خطة استباقية تهدف إلى الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها، وضمان نزاهتها، وفق بيان من مديرية أمن الدولة.

هذا، ومن المقرر أن تجرى غدا الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية.