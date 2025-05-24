أورتاغوس: الأسلحة في مخيمات اللاجئين قد تُستغل من قبل حزب الله ونشعر بالتفاؤل إزاء الجهود للتخلص منها

أشارت نائب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في تصريح، إلى أن "الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان معرضة لخطر الاستغلال من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تهدف إلى زعزعة استقرار لبنان وتقويض سيادته".

ولفتت إلى "أننا نشعر بالتفاؤل إزاء الجهود الأخيرة للتخلص منها. يستحق شعب لبنان مستقبلًا خاليًا من خطر عنف الإرهابيين والعصابات الإجرامية".

ويأتي كلام أورتاغوس بعد قرار سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث أعطى توجيهاته بـ"ضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد".

ووفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي لبناني في وقت سابق، فقد اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان.