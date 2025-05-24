أعلنت محافظة لبنان الجنوبي، في بيان، "تفعيل غرف عملياتها لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وذلك حرصاً منها على الشفافية في الأداء كأولوية لخدمة المواطنين. ووضعت لهذه الغاية بتصرف الراغبين الأرقام التالية في إدارة المحافظة: الهواتف الثابتة: 07-720081 -- 07-752709 07-724168 - 07-753684 07-754122 - 07752711 الهواتف الجوالة: 03-076085 - 71-109951 - 70-994253 قائمقامية قضاء صور: الخط الأرضي: 07-740217 الخطوط الخلوية: 03-757237 - 70-659393 71-530800 - 76-953629 قائمقامية قضاء جزين: الخطوط الأرضية: 07-780001 - 07-780134 - 07-780334 الخطوط الخلوية: 71-866715 -03-231397 - 03-489411

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الجنوب أعلنت تفعيل غرف عملياتها في صيدا وصور وجزين لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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