اخبار العالم

محافظة الجنوب أعلنت تفعيل غرف عملياتها في صيدا وصور وجزين لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية

0 نشر
0 تبليغ

محافظة الجنوب أعلنت تفعيل غرف عملياتها في صيدا وصور وجزين لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية

أعلنت محافظة لبنان الجنوبي، في بيان، "تفعيل غرف عملياتها لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وذلك حرصاً منها على الشفافية في الأداء كأولوية لخدمة المواطنين.

ووضعت لهذه الغاية بتصرف الراغبين الأرقام التالية في إدارة المحافظة:

الهواتف الثابتة:

07-720081 -- 07-752709

07-724168 - 07-753684

07-754122 - 07752711

الهواتف الجوالة:

03-076085 - 71-109951 - 70-994253

قائمقامية قضاء صور:

الخط الأرضي:

07-740217

الخطوط الخلوية:

03-757237 - 70-659393

71-530800 - 76-953629

قائمقامية قضاء جزين:

الخطوط الأرضية:

07-780001 - 07-780134 - 07-780334

الخطوط الخلوية:

71-866715 -03-231397 - 03-489411

كانت هذه تفاصيل خبر محافظة الجنوب أعلنت تفعيل غرف عملياتها في صيدا وصور وجزين لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا