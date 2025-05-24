تحرك احتجاجي في طرابلس ردا على تصريح لوهاب تناول فيه ابن تيمية

نفذ العشرات تحركا احتجاجيا في مدينة طرابلس، على تصريح لرئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، تناول فيها تقي الدين أحمد بن تيمية.

وطالب المحتجون خلال اعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي "النور"، دار الفتوى، بالتحرك منعا لاي رد فعل شعبي على كلام وهاب "المتكرر الذي يتجاوز السقوف المفترضة". كما طالبوا الدولة اللبنانية بالتدخل.

وسبق ذلك دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت إلى التعبير عن رفض كلام وهاب الذي ورد في التصريح.

وكان قد قد علق وهاب على فيديو يتضمن عبارة بأن ابن تيمية ليس من الطائفة السنية، وقال: "ابن تيميه الفيلسوف الكذاب".