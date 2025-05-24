انتهاء مهلة قبول طلبات انسحاب المرشحين للانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية

انتهت مهلة قبول طلبات انسحاب المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. ويأتي ذلك بناء على تعميم من وزارة الداخلية والبلديات جاء فيه أنه "يجوز قبول طلبات انسحاب المرشحين في محافظتي لبنان الجنوبي النبطية من يوم الاربعاء الواقع في 21/5/2025 وحتى الساعة 24,00 من ليل الجمعة الواقع فيه 23/5/2025 الى ان يوازي عدد المرشحين عدد الاعضاء المراد انتخابهم، بحيث يجري اعلان فوز هؤلاء بالتزكية".

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