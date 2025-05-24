أسوشيتد برس: مستشارو ترامب يقترحون إعفاء سوريا من العقوبات 6 أشهر ضمن خطوات رفعها نهائيا كما تعهد

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقترحون إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 6 أشهر ضمن خطوات رفعها نهائيا كما تعهد ترامب سابقًا.

وقال المسؤولون للوكالة إن "المسؤولين في إدارة ترامب يؤيدون توسيع قواعد وزارة الخزانة الأميركية بشأن ما يمكن للشركات الأجنبية عمله في سوريا".

وأوضحوا أنه "من المتوقع أن تبدأ الخطوة الأولى من خطوات إعفاء سوريا من العقوبات الجمعة أو الثلاثاء".