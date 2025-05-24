سلطات أوكرانيا: سقوط مسيرة روسية في جنوب كييف يتسبب في أضرار مادية

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، عن سقوط مسيرة روسية جنوب العاصمة الأوكرانية، موضحة أن سقوط المسيرة تسبب في أضرار مادية.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة على موسكو ومحيطها في أيار الحالي كانت تهدف إلى عرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت، ومنع تنفيذ الاتفاقات الأولى التي تم التوصل إليها في إسطنبول.

وأكدت أن روسيا سترد ردًا مناسبًا على الهجمات الواسعة التي شنتها كييف، ولكنها ستختار حصرًا المنشآت العسكرية والمؤسسات الصناعية العسكرية للرد.

وخلصت وزارة الخارجية الروسية إلى القول: "مع ذلك، نؤكد أن التزامنا الأساسي بالسعي البنّاء لإيجاد سبل لحل النزاع سلميًا من خلال الحوار لا يزال ثابتًا".