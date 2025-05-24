شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات الجهة المنظمة للحج كما نص عليها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المشرع في نص القانون رقم 84 لسنة 2022 المعنى بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وقدت نصت المادة 16 من لقانون في الفصل الثالث المعنى بإنشاء المبوابة المصرية المعنية بالحج على أن تتولى الجهة المخصة القيام بالأعمال الأتية:

- التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج .

- التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .

- إرسال الكود التعريفي الخاص بالحاج إلكترونيا من خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .

- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيا من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .

- إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند ٣ إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج .

وحددت المادة "17" أن تعلن الجهات المنظمة للحج أسماء المستحقين لأداء فريضة الحج على البوابة .

وألزمت المادة "18" الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية .

ونصت المادة "19" على أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج ، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة بالمادتين "11" و"15" من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.