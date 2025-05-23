الخارجية العراقية نفت مزاعم نقل رسالة من ترامب لإيران بشأن جماعات مسلّحة تابعة لها في العراق

نفت وزارة الخارجية العراقية، مزاعم بشأن نقل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية يطلب فيها إخراج جماعات مسلحة تابعة لإيران من العراق.
وفي بيان، أشارت وزارة الخارجية العراقية إلى أنها "اطّلعت على تقرير نُشر مؤخرًا عبر أحد المواقع الالكترونية وتناقلته بعض المنصات الإعلامية، تحت عنوان مضلل: "ترامب يُمهل إيران أسبوعين لإخراج ميليشياتها من العراق"، وقد زعم التقرير أن وزير الخارجية نقل رسالة من الرئيس الأميركي إلى القيادة الإيرانية"، مؤكدة أنّ "ما ورد في هذا التقرير لا يستند إلى أي مصدر رسمي، ويُعدّ نموذجاً لممارسات إعلامية غير مهنية تهدف إلى بث معلومات مغلوطة وكاذبة، والتأثير سلباً في الرأي العام من خلال محاولة ممنهجة لتشويه صورة العراق".
وشددت على أنّ "البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية هي المصدر الوحيد المعتمد لأي معلومات تتعلق بالسياسات الخارجية للعراق، وذلك استناداً إلى مبادئ الشفافية واحترام القانون الدولي".
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