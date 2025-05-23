بوتين: الاهتمام بمنتجات صناعة الدفاع الروسية آخذ في الازدياد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاهتمام بمنتجات صناعة الدفاع الروسية آخذ في الازدياد، مشيرًا إلى أنه تتم دراسة التجربة الروسية في إجراء العمليات العسكرية بعناية من قبل السياسيين وقادة الجيش في الخارج.

وقال بوتين في اجتماع للتعاون العسكري التقني: "تواصل روسيا الحفاظ على مكانتها في عداد الدول الخمس الرائدة في سوق الأسلحة العالمي، وتحافظ على مواقعها التصديرية الرائدة في العديد من المجالات".

وأضاف: "من الطبيعي أن تكون تجربتنا في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، سواء من حيث تغيير التكتيكات أو التحسينات التقنية للأسلحة، محل دراسة دقيقة من قبل القيادة السياسية وقيادة الجيش، وخبراء المجمع الصناعي العسكري في البلدان الأجنبية".

وأعرب بوتين، عن ثقته بأن "روسيا الاتحادية تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في جميع مجالات التعاون العسكري التقني، وقد أثبتت القرارات الاقتصادية والمالية والتنظيمية وغيرها التي اتخذت سابقا، فعاليتها".

وشدد بوتين على أنه "يجب أن تخطط روسيا بوضوح لعمل مجمعها الصناعي العسكري على المدى الطويل لتحقيق التوازن في تنفيذ أوامر الدفاع الحكومية والعقود في إطار التعاون العسكري التقني، فضلا عن إنشاء احتياطي لإنتاج المنتجات المدنية، وإتقان التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وبالتالي ضمان أقصى قدر من العمل الفعال لشركات الدفاع وشركائها".

واعتبر بوتين "التعاون العسكري التقني بأنه مجال مهم استراتيجيا"، مضيفًا "إلى جانب الأسلحة التقليدية، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأنواع الواعدة التي تحتاجها قواتنا المسلحة والتي تتمتع بإمكانيات التصدير، بما في ذلك المركبات الروبوتية الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء، وأنظمة الليزر، وأنظمة التحكم بالقوات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأكد بوتين أن "هذه المعدات هي مستقبل سوق الأسلحة العالمي، وستبرز منافسة شرسة هنا، وهي تلوح في الأفق بالفعل، وعلينا أن نكون مستعدين لها".

ولفت إلى أن "غالبية نماذج الأسلحة والمعدات، بفضل الاندماج الوثيق للعمل المشترك بين الوحدات القتالية وفرق مؤسسات مكاتب التصميم، يتم تحسينها وتحديثها بسرعة وبشكل مستمر، مما يزيد بشكل كبير من خصائصها التكتيكية والتقنية من حيث المدى والدقة والقوة النارية والحماية وغيرها من المؤشرات".

وأكد بوتين أن "تطوير التعاون العسكري التقني ينبغي أن يعتبر أداة مهمة للتجديد التكنولوجي للجيش والبحرية الروسية".

كما صرح أن "محفظة طلبات المنتجات العسكرية الروسية ضخمة "، مبينا أنها "تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ونحن بحاجة إلى زيادة حجم الصادرات بشكل فعال".

وتابع بوتين: "في مجال التعاون العسكري التقني، ينبغي لروسيا أن تقدم لشركائها في الخارج ليس فقط الأسلحة والمعدات، بل أيضا مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الإصلاحات"، وقال: "هناك نقطة أساسية أخرى وهي أنه من أجل الترويج لأسلحتنا للتصدير في بيئة شديدة التنافسية، نحتاج إلى تحسين التفاعل مع الشركاء الأجانب، مع مراعاة تفاصيل سوق الأسلحة، أي أن نقدم لهم ليس فقط أسلحة ومعدات محددة، ولكن أيضا مجموعة أوسع من الخدمات".