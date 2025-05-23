هيكتور حجار: كل الحجج والاسباب التي دفعت بالسوريين للنزوح الى لبنان سقطت

أشار وزير الشؤون الاجتماعية السابق هيكتور حجار، إلى "أنني كنت في حالة صراع مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع الحكومة التي كنت فيها بسبب عدم وضوح موقفها وقرارها من ازمة النزوح السوري".

ولفت، في مقابلة مع قناة "ال بي سي"، إلى أن "كل الحجج والاسباب التي دفعت بالسوريين للنزوح الى لبنان سقطت مع تبدّل الحكم في سوريا وقرار رفع العقوبات عنها".