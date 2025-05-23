ترامب وقّع أوامر تنفيذية في مجال الطاقة النووية: الرسوم الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ أول حزيران

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية في مجال الطاقة النووية.

ولفت، في تصريح بعد توقيع الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض، إلى أن "الطاقة النووية أصبحت أكثر أمانًا"، معلنًا "أننا سنقوم بتشييد عدد من المنشآت الجديدة".

في سياق آخر، أكّد ترامب أنّ "المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة"، وذلك بعد تهديد منه بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي نظرًا لتعثّر المفاوضات التجارية.

وقال ترامب إنّ "الاتحاد الأوروبي عاملنا بشكل سيء للغاية وتأسس من أجل استغلال الولايات المتحدة"، موضحًا أنّ "المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة تسير بشكل بطيء".

وأضاف "الرسوم الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي ستدخل حيز التنفيذ أول حزيران، ولو قاموا ببناء مصانعهم على أراضينا سنعفيهم"، موضحًا "أننا لا نسعى لصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي وسنرى ما سيحدث"، وقال: "الدول الأجنبية ستتحمل تكاليف الرسوم الجمركية وعلى الشركات لا المستهلكين تحملها أيضا في بعض الأحيان".

كما ذكّر "أننا سنفرض رسوما جمركية على شركات الهواتف التي لا تصنع في الولايات المتحدة نهاية حزيران المقبل"، وتابع: "هناك طلبات كثيرة من دول للتوصل لاتفاقيات تجارية معنا".