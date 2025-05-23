فلماذا أعاد بوتين "ستالين" إلى الحياة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في محطة تاجانسكايا المركزية، في موسكو، كُشف النقاب عن تمثال جديد. إنه لأحد أشهر قادة روسيا وأكثرهم إثارة للجدل، جوزيف ستالين، الرجل الذي قتل الملايين. رحّب البعض بهذا التمثال، بينما انتقده آخرون.

مترو موسكو مشهدٌ آسر. تتميز التصميمات الداخلية المذهبة لمحطاته الفسيحة بفخامة قصور الباروك. لكن وسط الفسيفساء والثريات، يبرز نصب تذكاري جديد يلفت الأنظار - تمثال بالحجم الطبيعي لجوزيف ستالين.

كان الديكتاتور السوفياتي مسؤولاً عن موت ملايين الأبرياء، في عمليات التطهير والمجاعات ومعسكرات العمل السوفييتية سيئة السمعة. لكن لا يوجد أي ذكر لذلك في التمثال الجديد في محطة تاجانسكايا المركزية.

بدلاً من ذلك، يُصوَّر كقائد محبوب من شعبه - حشد من العمال المُعجبين وأطفالهم يمدون أيديهم نحوه مُعجبين.

وُصفت هذه الهدية بأنها "هدية" لركاب مترو العاصمة احتفالاً بالذكرى التسعين لتأسيسه.

خلف حشد من الركاب الملتقطين لصور السيلفي، تقبلها بعض سكان موسكو بصدر رحب.

كومة القرنفل

عند قدمي ستالين، كومة من القرنفل الأحمر، وأمامه حشدٌ من الركاب الملتقطين لصور السيلفي.

تقول أولغا بحماس: "إنه رائع. تاريخٌ للفن والثقافة والأهمية والجمال."

يرى دينيس أنه "القرار الصائب". يقول: "هذا تاريخ دولتنا."

ولكن إلى جانب الزهور، يسود غضبٌ شديدٌ تجاه ما يبدو أنه أحدث محاولة روسية لإعادة تأهيل الطاغية.

تسأل سفيتلانا في ذهول: "بماذا كانوا يفكرون؟! كم ماتوا تحت قيادته؟ وفجأة يظهر هنا، هذا مصاص الدماء. كيف يُعقل هذا؟!"

يعتقد أوليغ: "يجب أن نتذكر ونُكرم بعض أفعاله. لكن وصفه بهذه الطريقة ينم عن عدم احترام. لقد ارتكب الكثير من الأفعال السيئة بحق الشعب السوفيتي".

عودة ستالين التدريجية في عهد بوتين

هذا التمثال نسخة طبق الأصل من تمثال ظهر لأول مرة عام ١٩٥٠، قبل ثلاث سنوات من وفاته، تكريمًا لدوره في هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

أُزيل في ستينيات القرن الماضي خلال فترة اجتثاث جذور الستالينية، التي سعت إلى تدمير عبادة شخصيته.

لكن في عهد فلاديمير بوتين، بدأ الديكتاتور بالظهور تدريجيًا.

كان ذلك في الغالب على نطاق ضيق، في بلدات بعيدة جدًا عن العاصمة. تمثال بهذا القدر من الأهمية والمركزية هو سابقة.

إعادة تأهيل تاريخية؟

يقول يان راشينسكي، ناشط في مجال حقوق الإنسان يعمل على كشف جرائم ستالين في فرع موسكو لمنظمة "ميموريال"، وهي منظمة حقوقية مرموقة تعمل الآن على المستوى المحلي بعد إغلاق فرعها الدولي: "يتجلى هذا التوجه في فكرة عظمة الدولة".

"بالنسبة للحكومة الحالية، فإن الأهم هو الدولة. الدولة مقدسة، الدولة فوق كل شيء، الدولة معصومة من الخطأ. ولهذا السبب يتناقص انتقاد ستالين باستمرار".

سبق أن أدان الزعيم الروسي الحالي قمع ستالين. لكنه قال أيضًا إنه لا ينبغي جعل البلاد تشعر بالذنب تجاه ماضيها.

يقول السيد راشينسكي: "تصريح بوتين القديم بأن المرء يجب أن يفخر بالتاريخ - هذا كل شيء".

"كل ما يمنعنا من الاعتزاز بالتاريخ يتلاشى في الظل".

هذا ما يبدو عليه الأمر بالتأكيد عند النظر إلى التمثال.

أهوال ستالين التاريخية بعيدة عن الأنظار، ويبدو أنها بعيدة عن الأذهان.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/putins-stalin-revival-hits-a-new-level-with-his-crimes-out-of-sight-13372954