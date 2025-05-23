شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى: تعيين ياسمين فؤاد بالأمم المتحدة تتويج لمسيرة مصرية مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مجلس الشباب المصرى برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بخالص التهانى إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها لتولى منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

وأكد الدكتور محمد ممدوح أن هذا التعيين يعكس تقديرًا دوليًا مستحقًا للجهود الكبيرة التى بذلتها الدكتورة ياسمين فؤاد فى مجال حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ، سواء على الصعيد الوطنى من خلال تطوير السياسات البيئية فى مصر، أو على الصعيد الدولى من خلال مشاركاتها الفاعلة فى المحافل العالمية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُعد إضافة جديدة لسجل النجاحات التى تحققها المرأة المصرية فى شتى المجالات، كما يُجسد جدارة القيادات النسائية بتولى المناصب الدولية الرفيعة، وهو ما يعزز من مكانة مصر عالميًا، ويدفع بالشباب نحو المزيد من المشاركة الفاعلة فى قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ويتمنى مجلس الشباب المصرى للوزيرة كل النجاح والتوفيق فى أداء مهامها الجديدة التى تُعد محطة هامة فى خدمة قضايا البيئة عالميًا.