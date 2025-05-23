3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، مساء الثلاثاء 21 مايو 2025 ، استشهاد 3 مواطنين في 3 غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبتين الأولى على طريق الحوش - عين بعار قرب صور ، والثانية في بلدة يطار ، إضافة إلى استهداف دراجة نارية في بلدة عيترون جنوبيّ لبنان.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بقصفه في منطقة صور، وقال إنه قتل "حسين نزيه برجي الذي كان يعتبر عنصرا ذا خبرة مركزية في مجال إنتاج الوسائل القتالية في حزب الله، والذي عمل تحت مديرية البحث والتطوير والإنتاج في حزب الله".

واعتبر أن "المديرية تتولى مسؤولية تطوير وإنتاج وصيانة الوسائل القتالية وتوسيع قدرات التموين في حزب الله، منذ إنشائها أدارت المديرية مشاريع عديدة لإنتاج الوسائل القتالية بما فيها إنتاج الصواريخ الدقيقة. كان برجي يعمل مهندسا ذو خبرة طويلة في التنظيم وتولى مسؤولية إنشاء بنى تحتية لإنتاج صواريخ أرض – أرض دقيقة".

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ غارة جوية أسفرت عن اغتيال قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، في منطقة ياطر جنوبي لبنان.

وأورد إعلام لبناني، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت لبنانيا كان بالقرب من مركبة في محيط منزله ببلدة ياطر، ما أدى إلى استشهاده.

كما أفيد بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت 3 قنابل صوتية على منطقة المرجة في أطراف كفرشوبا الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخص جراء استهداف المركبة في عين بعار.

وأظهر توثيق مصور، اشتعال النار بالمركبة المستهدفة ومحاولة المواطنين إطفاءها وتخليص من بداخلها.

المصدر : وكالات