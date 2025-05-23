توقعات باستمرار محادثات تجارية بين واشنطن وبكين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين المفاوضات المباشرة حول التجارة والرسوم الجمركية المتبادلة قريبا.

كانت الولايات المتحدة والصين عقدتا محادثات في سويسرا في وقت سابق من هذا الشهر أدت إلى التوصل إلى اتفاق لتعليق جزء كبير من الرسوم الجمركية والتدابير المضادة الأخرى التي فرضتها كل من الدولتين على بضائع الأخرى.

وأضاف بيسنت، في حديث صحفي، أنه يتوقع الإعلان عن عدة اتفاقات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة دون تقديم مزيد من التفاصيل.