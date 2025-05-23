كشف أسباب جنوح سفينة شحن قرب منزل في النرويج

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن البحّار، المسؤول عن قيادة سفينة حاويات طولها 135 مترا، جنحت على مقربة من منزل أحد السكان في مضيق بحري وسط النرويج، كان نائما على الأرجح عند وقوع الحادث.

يوهان هيلبرغ يتفقد السفينة الجانحة قرب منزله

وأفادت وكالة "ان تي بي" النرويجية للأنباء أن "شخصا واحد فقط كان على سطح السفينة في ذلك الوقت. كان يقود السفينة، لكنه لم يغير مساره عند دخوله مضيق تروندهايم (وسط النروج)، كما كان ينبغي".

وأكد الشرطي كيتيل برولاند سورينسن للوكالة أن "الشرطة تلقت معلومات من أشخاص آخرين كانوا على السفينة تفيد بأنه كان نائما".

في ساعات الصباح الأولى أمس الخميس، انتهى المطاف بالسفينة في حديقة النرويجي يوهان هيلبرغ على بعد أمتار قليلة من منزله في مضيق بالقرب من "تروندهايم".

ولكن ذلك لم يكن كافيا لإيقاظ هيلبرغ، الذي لم يصحُ من النوم إلا على صوت قرع الجرس والاتصالات المتكررة من جاره المذعور.

وقال يوهان هيلبرغ لقناة "تي في 2" التلفزيونية النرويجية "رن جرس الباب في وقت من اليوم لا أحب فيه فتح الباب".

وقال جاره يوستين يورغنسن إنه استيقظ قرابة الساعة الخامسة صباحا على صوت قارب يتجه "بأقصى سرعة نحو الأرض"، وهرع إلى منزل هيلبرغ.

ولم يصب أي من أفراد الطاقم، البالغ عددهم 16 شخصا، بأذى في هذه الحادثة التي فتحت الشرطة النرويجية تحقيقا لكشف ملابساتها.

وفشلت، حتى الآن، محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة التي لا تزال راسية بالقرب من المنزل الخشبي.