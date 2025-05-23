غوتيريش يحذّر من الوفيات في غزة بسبب نقص المساعدات

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة،من وفاة المزيد من الناس في غزة بسبب نقص المساعدات الغذائية والطبية التي تدخل إلى القطاع.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية، في تصريحات أدلى بها في نيويورك، إن المساعدات التي أدخلت إلى غزة "ضئيلة للغاية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدفق المساعدات (بكميات كبيرة)".

وأضاف غوتيريش للصحفيين "بدون وصول سريع وموثوق وآمن ومستدام للمساعدات، سيموت المزيد من الناس، وستكون العواقب طويلة الأمد على جميع السكان وخيمة".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "التقييم الأممي البارز لحالة الجوع أكد أن جميع سكان غزة يواجهون خطر المجاعة والعالم يشاهد هذا الوضع لحظة بلحظة".

وبدأ، في الأيام القليلة الماضية، دخول شاحنات إلى قطاع غزة تحمل الطحين وطعام الأطفال ومعدات طبية وأدوية، لكن الأمم المتحدة أكدت أن المعونات لا تكفي بسبب الحاجة الكبيرة للسكان الذين يبلغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة.

وأوضح غوتيريش أن شحنات المساعدات، البالغ عددها 400 شاحنة، التي تمت الموافقة على دخولها في الأيام الأخيرة، لا تمثل سوى "ملعقة صغيرة" مقارنة بالمساعدات المطلوبة، مشيرا إلى أن ما تحتاجه غزة هو "طوفان" من الإمدادات.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تمتلك جميع المتطلبات اللوجستية اللازمة لتزويد السكان بالمساعدات إذا سمح لها بذلك.

وأضاف "الإمدادات، التي تصل إلى 160 ألف بالة شحن، تكفي لملء ما يقرب من 9000 شاحنة، جاهزة وتنتظر".