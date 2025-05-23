اجتماع بين وزير خارجية فرنسا واللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة وبحث في جهود إنهاء الحرب

عٌقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووفد اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، والذي ضم وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان والأردن أيمن الصفدي والمصري بدر عبدالعاطي.
وجرى في خلال الاجتماع، بحث الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، والتي تخالف القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وناقش الاجتماع دعم المساعي الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة.
كما بحث الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة خلال شهر حزيران المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.
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