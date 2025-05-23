قاضية أميركية علّقت تنفيذ قرار ترامب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب

علّقت القاضية الأميركية أليسون باروز تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب، في خضم نزاع متصاعد بين البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق، وفق وثيقة للمحكمة. وسبق وأن رفعت هارفرد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية. وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ولاية ماساتشوستس أن "هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفرد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفرد ومنهجها الدراسي وأيديولوجيا هيئة التدريس والطلاب".

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