12 جريحا في هجوم بسكين بمحطة للقطارات في هامبورغ والشرطة الألمناية أوقفت مشتبهًا به

جُرح 12 شخصا في هجوم بسكين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ في شمال ألمانيا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء والشرطة المحلية التي أعلنت توقيف مشتبه به.

وجاء في منشور لشرطة هامبورغ بأنّه "وفق المعلومات الأولية، جرح شخص عددا من الأشخاص بسكين في محطة القطارات الرئيسية"، في حين أفاد متحدث باسم جهاز الإطفاء وكالة فرانس برس بأن حياة بعض الجرحى بخطر.