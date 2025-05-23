الدفاع الفنلندية تشتبه في انتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين المجال الجوي الفنلندي

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنّه "يشتبه في أن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي الفنلندي"، في وقت سابق من يوم الجمعة.

وبالموازاة مع استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، تواصل موسكو تعزيز موقفها ميدانيا تجاه حلف "الناتو".

فقد كشفت صور حديثة للأقمار الاصطناعية، أن روسيا قد عززت انتشارها العسكري خلال الأشهر الأخيرة على حدود فنلندا، أحدث دولة انضمت للناتو في 2023، أي بعد عام من الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت الصور صفوفا من الخيام تم إقامتها حديثا، ومستودعات جديدة قادرة على استيعاب المركبات العسكرية، وعمليات صيانة وتجديد لملاجئ الطائرات الحربية.

ومنذ شباط، نصب الجيش الروسي في مدينة كامينكا الواقعة على بعد 60 كيلومترا فقط من الحدود الفنلندية، أكثر من 130 خيمة للجيش في موقع لم يكن قادرا حتى 2022 على استيعاب مثل هذه القوات التي قد يصل تعدادها إلى 2000 جندي.