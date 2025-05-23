عراقجي في اتصال مع نظيره الإيطالي: نتائج المحادثات مع أميركا مهنية ومعقولة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصف في اتصال مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني نتائج المحادثات مع أميركا بأنها مهنية ومعقولة".

في وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين، قولهم إن "إيران وأميركا تسعيان إلى تحديد معايير اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي"، وذلك بعد جولة خامسة من المفاوضات في روما بوساطة عمانية.

ويشار إلى أنّه بعد انتهاء جولة المفاوضات، لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنّ جولة المفاوضات مع أميركا في روما "كانت الأكثر مهنية ووضحنا فيها مواقفنا"، وذلك بعد انتهائها بعد 3 ساعات من المحادثات بوساطة عمانية.

وأوضح أنّ "مواقفنا واضحة وهناك الآن فهم أفضل وأوضح لدى الجانب الأميركي بشأنها"، وقال إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي "سعى لإزالة العقبات بيننا وبين الجانب الأميركي"، موضحًا أنّه "من المقرر أن نبحث مع الجانب الأميركي الأفكار التي طرحها وزير خارجية عمان دون تعهدات مسبقة".

وأضاف "سنبحث الأفكار والمقترحات الجديدة لوزير الخارجية العماني وقد تكون مفتاحا للحل"، مشيرًا إلى أنّ "المحادثات النووية مع أميركا معقدة وهناك حاجة للمزيد منها"، وقال: "هدفنا هو إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة والأمل ما زال قائما من أجل الوصول لذلك"، مشيرًا إلى "أننا نأمل أن نتوصل في الجلسة أو الجلستين المقبلتين إلى حلول تجعل المفاوضات قابلة للتقدم".

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بأنّه "من المتوقع استمرار المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، وسلطنة عمان ستحدد الموعد والمكان"، في حين نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين قولهم إن المفاوضات كانت مثمرة للغاية.