الجيش: دهم منازل مطلوبين في حوش الرافقة وسعدنايل ومجدل عنجر والفنار وتوقيف 13 منهم بجرم إطلاق نار

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في بلدات حوش الرافقة- بعلبك ومجدل عنجر وسعدنايل- زحلة، وأوقفت 8 مواطنين مطلوبين بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية".

ولفتت إلى أنّه "دهمت وحدة أخرى من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الفنار – المتن، وأوقفت 5 مواطنين مطلوبين بجرم إطلاق النار".