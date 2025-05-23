"النشرة": فوز المختارين عبداللطيف الحاج وعادل هدايا بالتزكية في بلدة مرج الزهور- حاصبيا

فاز المرشح عن بلدية مرج الزهور في قضاء حاصبيا عبد اللطيف محمد الحاج بالتزكية، وكذلك المختار عادل هدايا، وذلك برضى وموافقة جميع العائلات في البلدة، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا.

هذا، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية غدًا السبت 24 أيار.