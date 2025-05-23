"حزب الله" استنكر الشعارات التي وُجهت لسلام في المدينة الرياضية: للتحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية

أشارت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، إلى أنّ "الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية وتناولت رئيس الحكومة نواف سلام وتوجيه اتهامات بحقه مسألة مستنكرة ومرفوضة، وتتعارض مع المصالح الوطنية فضلًا عن الأخلاق الرياضية، ولا تخدم مسار تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي الذي يحتاج إليه البلد في مسيرة بناء الدولة والإصلاح".

ودعت العلاقات الإعلامية في الحزب جميع اللبنانيين إلى "التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف شعارات مستفزة ومسيئة، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والانقسام، لا سيما في هذه المرحلة التي تستمر فيها الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت مجموعة من المشجعين هتافات مؤيدة لحزب الله أثناء دخول سلام إلى ملعب المدينة الرياضية لاعادة افتتاحه في مباراة النجمة والأنصار، حيث قامت المجموعة بتوجيه الشعارات لرئيس الحكومة، حيث قالت الجماهير: "يا نواف سماع منيح.. لبيك يا نصرالله"، وغيرها من الشعارات.