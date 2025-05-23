طرابلسي شكر جابر على متابعته لقانون تقدّم به سابقًا يُنصف أصحاب الأملاك القائم عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

توجه مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي، بالشكر لوزير المالية ياسين جابر، "الذي تابع قانونًا كنت قد تقدمت به وأقرّه البرلمان مع موازنة العام 2020 ويهدف إلى انصاف اصحاب الاملاك القائم عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".

ولفت، في تصريح، إلى أن "قرار وزير المالية يُحدّد دقائق تطبيق هذا القانون ويوضح للمالكين كيفية نقل الملكيات للورثة بلا رسوم"، وقال: "يرجى نشر الخبر ليصل الى اصحاب الاملاك المنتشرين حول العالم".