النائب العام الاستئنافي في الجنوب أوقف مرشحًا ومواطنًا على خلفية رشوة انتخابية

أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، كلا من المرشح على انتخابات بلدية انان في قضاء جزين (س.إ) والمواطن (ج.ح)، على خلفية تسجيل صوتي بينهما، تبين فيه عرض الاول على الثاني رشوة بقيمة 300 دولار، مقابل صوت الاخير، وما لبث ان تطور الحوار إلى تفاوض بينهما على قيمة الصوت، ما يعد خرقا فاضحا لقانون الانتخابات.
وعلى الفور تم توقيف الشخصين باعتبارهما راشيا ومرتشيا.
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