أورتاغوس: نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريبًا وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب

أشارت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في تصريح لقناة "الجديد" من واشنطن، إلى أنّه "يجب أن نتحرك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط".

ولفتت إلى أنّ "الإصلاحلات الاقتصادية والمالية هي المسار الوحيد لبناء الدولة وتأثيرها يحد من الفساد ويقوّض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية"، معتبرة أنّه "نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريبًا وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب"، مضيفة "خذوا مثالًا الرئيس السوري أحمد الشرع فهو تمكّن من التحرك بسرعة واليوم مستعد لإعادة بناء سوريا وفتح اسواقها أمام النمو الاقتصادي والسلام الدائم في المنطقة".

وردًا على سؤال بشأن تصريحاتها في قطر حول صندوق النقد، قالت أورتاغوس: "تم اقتباس كلامي خارج سياقه بالكامل، ولم أقل أبدًا أننا نتجاوز الإصلاحات بل على العكس تمامًا أنا أؤكد دعم الإصلاحات الضرورية".

وذكرت أنّ "الولايات المتحدة لا تزال ثابتة على موقفها بأن على البرلمان أن يتحرك بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما يجب على الحكومة الإسراع في صياغة قانون لسد الفجوة المالية"، معتبرة أنّ "نزع سلاح الميليشيات وتمرير الإصلاحات يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار حقيقي في لبنان".