تواصل انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في سرايي حلبا

تواصلت عملية الانتخاب على موقع رئيس للبلدية ونائب له في مكتب امينة سر المحافظة رولا البايع في سراي حلبا الحكومي.

وقد انتخب حتى الآن احمد سليمان الحاج رئيسا لبلدية عيات وعلي حسن باكيش نائبا له، وعلاء الدين الاحمد عثمان المرعبي رئيسا لبلدية عيون الغزلان وفضل الله احمد عبد اللطيف نائبا له، وحمزات يوسف سليمان رئيسا لبلدية عين الزيت وجوزف محمد المحمد نائبا له، ووليد مالك قاسم رئيسا لبلدية عمار البايكات وعاطف أسعد محمود برهان نائبا له.

كما تم انتخاب ربيع الياس المكاري رئيسا لبلدية ضهر الليسينة وميلاد نقولا ابراهيم نائبا له، وغسان ابراهيم تامر رئيسا لبلدية سيسوق وميلاد يوسف الراعي نائبا له، جوزيف بطرس عيد الله رئيسا لبلدية سفينة الدريب واميل رزق الله عيس نائبا له، وعلاء فايز الخليل رئيسا لبلدية شدرة ومايز عفيف طعمة نائبا له.