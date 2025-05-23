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خطة التنمية الاقتصادية: زيادة الإنتاج المحلى لقطاع النقل لـ 946 مليار جنيه

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خطة التنمية الاقتصادية: زيادة الإنتاج المحلى لقطاع النقل لـ 946 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الجمعة، 23 مايو 2025 08:00 م

ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 زيادة الإنتاج المحلي لقطاع النقل بمعدل 28.8% بالأسعار الجارية في عام 2024/2023 .

وأشار التقرير إلى ارتفاع القطاع إلى 946 مليار جنيه، مقابل 734 مليار جنيه في عام 2023/2022 ، كما ارتفع الإنتاج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 631 مليار جنيه في عام 2024/2023 ، مقابل 600 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 5.2% .

وأشار التقرير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية بمعدل 29% حيث ارتفع إلى 636  مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 493 مليار جنيه في عام 2023/2022 ، وارتفع الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4 % من 401.8 مليار مليار جنيه عام 23/ 22 إلى 423.4 مليار جنيه عام  24/23.

زادت الاستثمارات بقطاع النقل بنسبة 6.6 % خلال عام الخطة، حيث ارتفعت إلى نحو 310 مليار جنيه، مقارنة بنحو 290 مليار جنيه في العام السابق، ومع استحواذ الاستثمارات العامة بنحو 80% من الاستثمارات الكلية.

بلغت الاستثمارات الخاصة المنفذة في قطاع النقل بنهاية يونيو 2024 نحو 40.3 مليار جنيه موزّعة بين أنشطة القطاع بالنسب الآتية:

خدمات ملاحية بالموانئ 28.6 %

النقل الجوي 16.9%

النقل البري 13.5 %

الخدمات اللوجستية (12.8%

النقل المبرد 9.8%

النقل البحري 7.2%

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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