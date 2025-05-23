شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية الاقتصادية: زيادة الإنتاج المحلى لقطاع النقل لـ 946 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 زيادة الإنتاج المحلي لقطاع النقل بمعدل 28.8% بالأسعار الجارية في عام 2024/2023 .

وأشار التقرير إلى ارتفاع القطاع إلى 946 مليار جنيه، مقابل 734 مليار جنيه في عام 2023/2022 ، كما ارتفع الإنتاج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 631 مليار جنيه في عام 2024/2023 ، مقابل 600 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 5.2% .

وأشار التقرير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية بمعدل 29% حيث ارتفع إلى 636 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 493 مليار جنيه في عام 2023/2022 ، وارتفع الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4 % من 401.8 مليار مليار جنيه عام 23/ 22 إلى 423.4 مليار جنيه عام 24/23.

زادت الاستثمارات بقطاع النقل بنسبة 6.6 % خلال عام الخطة، حيث ارتفعت إلى نحو 310 مليار جنيه، مقارنة بنحو 290 مليار جنيه في العام السابق، ومع استحواذ الاستثمارات العامة بنحو 80% من الاستثمارات الكلية.

بلغت الاستثمارات الخاصة المنفذة في قطاع النقل بنهاية يونيو 2024 نحو 40.3 مليار جنيه موزّعة بين أنشطة القطاع بالنسب الآتية:

خدمات ملاحية بالموانئ 28.6 %

النقل الجوي 16.9%

النقل البري 13.5 %

الخدمات اللوجستية (12.8%

النقل المبرد 9.8%

النقل البحري 7.2%