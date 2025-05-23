شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية الاقتصادية: زيادة الإنتاج المحلى لقطاع النقل لـ 946 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليلالجمعة، 23 مايو 2025 08:00 م
ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 زيادة الإنتاج المحلي لقطاع النقل بمعدل 28.8% بالأسعار الجارية في عام 2024/2023 .
وأشار التقرير إلى ارتفاع القطاع إلى 946 مليار جنيه، مقابل 734 مليار جنيه في عام 2023/2022 ، كما ارتفع الإنتاج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 631 مليار جنيه في عام 2024/2023 ، مقابل 600 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 5.2% .
وأشار التقرير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية بمعدل 29% حيث ارتفع إلى 636 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 493 مليار جنيه في عام 2023/2022 ، وارتفع الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4 % من 401.8 مليار مليار جنيه عام 23/ 22 إلى 423.4 مليار جنيه عام 24/23.
زادت الاستثمارات بقطاع النقل بنسبة 6.6 % خلال عام الخطة، حيث ارتفعت إلى نحو 310 مليار جنيه، مقارنة بنحو 290 مليار جنيه في العام السابق، ومع استحواذ الاستثمارات العامة بنحو 80% من الاستثمارات الكلية.
بلغت الاستثمارات الخاصة المنفذة في قطاع النقل بنهاية يونيو 2024 نحو 40.3 مليار جنيه موزّعة بين أنشطة القطاع بالنسب الآتية:
خدمات ملاحية بالموانئ 28.6 %
النقل الجوي 16.9%
النقل البري 13.5 %
الخدمات اللوجستية (12.8%
النقل المبرد 9.8%
النقل البحري 7.2%
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